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СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США - 16.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США
СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США
Руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и лидер оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, которые существуют между Европой и... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T22:10+0300
2025-02-16T22:10+0300
германия
хдс
европа
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и лидер оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, которые существуют между Европой и Соединенными Штатами, приобретают "совершенно новое качество", передает DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников. "Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе", - говорится в послании Мерца.При этом, по мнению политика, противоречия между Европой и Америкой получают "совершенно новое качество" с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, причем речь идет уже не только о вопросах обороны."Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя "смены эпох" 2022 года может привести к надлому в трансатлантических отношениях", - добавил Мерц. Под сменой эпох понимается термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала спецоперации на Украине и выражающий изменение политики в отношении России.Председатель ХДС призвал своих сторонников "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в отношениях с Соединенными Штатами. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы "встать на ноги" и защитить политический порядок на европейском континенте, который "выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет". Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению политика, опасность для Европы представляют не Россия или КНР, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что ей нужно быть осторожней.
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германия, хдс, европа, сша, дональд трамп, джей ди вэнс
ГЕРМАНИЯ, ХДС, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
22:10 16.02.2025
 
СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США

DPA: Мерц считает, что разногласия между Европой и США приобретают новое качество

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и лидер оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, которые существуют между Европой и Соединенными Штатами, приобретают "совершенно новое качество", передает DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников.
"Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе", - говорится в послании Мерца.
При этом, по мнению политика, противоречия между Европой и Америкой получают "совершенно новое качество" с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, причем речь идет уже не только о вопросах обороны.
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Тревога в Европе. Трамп может дать Путину желаемое
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"Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя "смены эпох" 2022 года может привести к надлому в трансатлантических отношениях", - добавил Мерц. Под сменой эпох понимается термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала спецоперации на Украине и выражающий изменение политики в отношении России.
Председатель ХДС призвал своих сторонников "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в отношениях с Соединенными Штатами. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы "встать на ноги" и защитить политический порядок на европейском континенте, который "выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет".
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению политика, опасность для Европы представляют не Россия или КНР, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что ей нужно быть осторожней.
 
ГЕРМАНИЯХДСЕВРОПАСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
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