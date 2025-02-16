https://1prime.ru/20250216/merts-854977153.html

СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США

СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США - 16.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мерц указал на новое качество разногласий между Европой и США

Руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и лидер оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, которые существуют между Европой и... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T22:10+0300

2025-02-16T22:10+0300

2025-02-16T22:10+0300

германия

хдс

европа

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и лидер оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, которые существуют между Европой и Соединенными Штатами, приобретают "совершенно новое качество", передает DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников. "Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе", - говорится в послании Мерца.При этом, по мнению политика, противоречия между Европой и Америкой получают "совершенно новое качество" с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, причем речь идет уже не только о вопросах обороны."Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя "смены эпох" 2022 года может привести к надлому в трансатлантических отношениях", - добавил Мерц. Под сменой эпох понимается термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала спецоперации на Украине и выражающий изменение политики в отношении России.Председатель ХДС призвал своих сторонников "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в отношениях с Соединенными Штатами. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы "встать на ноги" и защитить политический порядок на европейском континенте, который "выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет". Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению политика, опасность для Европы представляют не Россия или КНР, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что ей нужно быть осторожней.

https://1prime.ru/20250216/tramp-854976995.html

германия

европа

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германия, хдс, европа, сша, дональд трамп, джей ди вэнс