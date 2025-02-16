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В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством
В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством - 16.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T12:04+0300
2025-02-16T12:04+0300
мошенничество
россия
москва
вячеслав володин
госдума
мошенничество
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству был внесен в Госдуму правительством РФ в субботу. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации. По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. "Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты. В пресс-службе также сообщили, что Володин направил законопроект в профильный комитет по информационной политике. "Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений", - отметил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что борьба с мошенниками - один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию, депутаты ведут последовательную работу в этом направлении. Он напомнил, что единогласно был принят закон о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, а на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов. "Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях", — добавил председатель Госдумы.
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россия, москва, вячеслав володин, госдума, мошенничество, борьба с мошенниками
Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума, мошенничество, борьба с мошенниками
12:04 16.02.2025
 
В Госдуме приоритетно обсудят проект о борьбе с телефонным мошенничеством

Володин: Госдума уделит внимание проекту по борьбе с телефонным мошенничеством

- Законопроект, детализирующий статью "мошенничество" УК, внесен в Госдуму
- Законопроект, детализирующий статью мошенничество УК, внесен в Госдуму
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, необходимо перекрыть все лазейки, которые используют преступники для обмана и хищения средств граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству был внесен в Госдуму правительством РФ в субботу. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
По словам председателя Госдумы, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
"Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
В пресс-службе также сообщили, что Володин направил законопроект в профильный комитет по информационной политике.
"Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений", - отметил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что борьба с мошенниками - один из ключевых приоритетов Госдумы в эту сессию, депутаты ведут последовательную работу в этом направлении. Он напомнил, что единогласно был принят закон о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, а на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов.
"Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях", — добавил председатель Госдумы.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
В ГД внесен проект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
Вчера, 17:54
 
МошенничествоРОССИЯМОСКВАВячеслав ВолодинГосдумамошенничествоборьба с мошенниками
 
 
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