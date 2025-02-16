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Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа

Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ

Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тон телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T11:24+0300

2025-02-16T11:24+0300

2025-02-16T11:24+0300

политика

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

сша

дональд трамп

переговоры

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тон телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и доброжелательным."Конструктивный, рабочий, доброжелательный", - прокомментировал тон переговоров Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что тон был доброжелательным как со стороны Путина, так и со стороны Трампа. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.Песков также отметил, что президент как правило проводит телефонные разговоры один. Однако при необходимости Путин может пригласить помощников, которые, по его мнению, необходимы для обсуждения и разрешения разного рода вопросов, заключил пресс-секретарь.

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, переговоры