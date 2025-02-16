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Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа
Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тон телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T11:24+0300
2025-02-16T11:24+0300
политика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
сша
дональд трамп
переговоры
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тон телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и доброжелательным."Конструктивный, рабочий, доброжелательный", - прокомментировал тон переговоров Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что тон был доброжелательным как со стороны Путина, так и со стороны Трампа. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.Песков также отметил, что президент как правило проводит телефонные разговоры один. Однако при необходимости Путин может пригласить помощников, которые, по его мнению, необходимы для обсуждения и разрешения разного рода вопросов, заключил пресс-секретарь.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, переговоры
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, переговоры
11:24 16.02.2025
 
Песков отметил доброжелательный тон разговора Путина и Трампа

Песков: тон разговора лидеров РФ и США был конструктивным и доброжелательным

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тон телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и доброжелательным.
"Конструктивный, рабочий, доброжелательный", - прокомментировал тон переговоров Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что тон был доброжелательным как со стороны Путина, так и со стороны Трампа. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
Песков также отметил, что президент как правило проводит телефонные разговоры один. Однако при необходимости Путин может пригласить помощников, которые, по его мнению, необходимы для обсуждения и разрешения разного рода вопросов, заключил пресс-секретарь.
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