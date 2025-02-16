https://1prime.ru/20250216/peskov-854972476.html

"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа

"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ

"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно считать мощным сигналом о начале диалога о мире,... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T12:40+0300

2025-02-16T12:40+0300

2025-02-16T12:40+0300

политика

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно считать мощным сигналом о начале диалога о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Видео с интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.

https://1prime.ru/20250216/peskov-854971830.html

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп