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"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа
"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно считать мощным сигналом о начале диалога о мире,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T12:40+0300
2025-02-16T12:40+0300
2025-02-16T12:40+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно считать мощным сигналом о начале диалога о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Видео с интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
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"Будем говорить о мире". Песков оценил перспективы диалога Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа стал мощным сигналом диалога о мире