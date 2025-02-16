https://1prime.ru/20250216/peskov-854972588.html

Песков прокомментировал возможность российских чиновников посетить США

Песков прокомментировал возможность российских чиновников посетить США - 16.02.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал возможность российских чиновников посетить США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о возможности визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T12:46+0300

2025-02-16T12:46+0300

2025-02-16T12:46+0300

политика

россия

москва

дмитрий песков

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о возможности визита делегации России в США, заявил, что Штаты при желании могут быстро отменить персональные санкции в отношении российских должностных лиц. "Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями... Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно", - ответил Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Песков дал комментарий о перспективах визита российской делегации в США, учитывая при этом, что на данный момент высокопоставленные должностные лица из России находятся под персональными санкциями со стороны США.

https://1prime.ru/20250216/peskov-854972476.html

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россия, москва, дмитрий песков, сша, санкции против рф