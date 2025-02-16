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Украина сегодня даже не вассал, а слуга США, заявил Песков

Украина сегодня даже не вассал, а слуга США, заявил Песков - 16.02.2025, ПРАЙМ

Украина сегодня даже не вассал, а слуга США, заявил Песков

Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" Соединенных Штатов, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T14:58+0300

2025-02-16T14:58+0300

2025-02-16T14:58+0300

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" Соединенных Штатов, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля привел в пример Харьковские соглашения 2010 года, когда Москва договорилась о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на предоставление скидки на газ. "Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами заявлял, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, однако намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины имеются ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. В этом списке также шла речь о редкоземельных металлах. По словам главы Белого дома, Киев с этим согласился. Сам же Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил о готовности предоставить Соединенным Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых на Украине.

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дмитрий песков, россия, украина