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В Подмосковье пассажирский поезд сошел с рельсов

В Подмосковье пассажирский поезд сошел с рельсов - 16.02.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье пассажирский поезд сошел с рельсов

Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T02:44+0300

2025-02-16T02:44+0300

2025-02-16T02:44+0300

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне в Подмосковье, никто не пострадал, задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). "Пятнадцатого февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье произошёл сход одной колёсной пары хвостового вагона. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Причина инцидента устанавливается, на место направлены восстановительные поезда из Ожерелья и Люблино-Сортировочного, отметили в МЖД. Пассажиров электрички №6701 пересадили на другой поезд, который стоит на соседнем пути. Из-за происшествия также задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, добавили в компании.

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