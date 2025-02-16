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В Подмосковье восстановили движение после схода с рельсов электрички - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье восстановили движение после схода с рельсов электрички
В Подмосковье восстановили движение после схода с рельсов электрички - 16.02.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье восстановили движение после схода с рельсов электрички
Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T07:36+0300
2025-02-16T07:36+0300
бизнес
россия
москва
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). Ранее сообщалось, что сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино в Подмосковье, никто не пострадал, был задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород. "В 05.36 движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено. В настоящее время некоторые поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь железнодорожники восстановили часть повреждённой в результате инцидента конструкции платформы №1 (в сторону области) на остановочном пункте 52 километра. Также посадка и высадка пассажиров на платформе осуществляется в штатном режиме.
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бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
07:36 16.02.2025
 
В Подмосковье восстановили движение после схода с рельсов электрички

Движение восстановлено после схода с рельсов хвостового вагона электрички в Подмосковье

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Движение восстановлено после схода с рельсов колесной пары хвостового вагона электрички на перегоне в Подмосковье, поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика, сообщается в официальном Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
Ранее сообщалось, что сход колесной пары вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино в Подмосковье, никто не пострадал, был задержан пассажирский поезд №57 Москва – Белгород.
"В 05.36 движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, где ранее произошёл сход колёсной пары хвостового вагона электрички, восстановлено. В настоящее время некоторые поезда в сторону области следуют с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь железнодорожники восстановили часть повреждённой в результате инцидента конструкции платформы №1 (в сторону области) на остановочном пункте 52 километра.
Также посадка и высадка пассажиров на платформе осуществляется в штатном режиме.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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