https://1prime.ru/20250216/poshliny-854966755.html

Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ

Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ

Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ

Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T08:44+0300

2025-02-16T08:44+0300

2025-02-16T08:44+0300

экономика

ес

пошлины

сша

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. "Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

https://1prime.ru

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, пошлины, сша, дональд трамп, мировая экономика