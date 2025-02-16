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Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ
Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ
Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ
Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T08:44+0300
2025-02-16T08:44+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. "Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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ес, пошлины, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, ЕС, пошлины, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
Евросоюз планирует ввести пошлины на ряд продуктов из США, пишут СМИ
FT: ЕС хочет ввести пошлины на продукты из США, содержащие пестициды
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ.
Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, которые содержат запрещенные в ЕС пестициды, сообщает британская газета Financial Times
со ссылкой на официальных лиц.
"Брюссель хочет ввести запрет на фермерские продукты, содержащие запрещенные пестициды... ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска "двусторонней" торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения - ред.) ограничений не импорт... Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением пестицидов, запрещенных для европейских фермеров", - пишет издание со ссылкой на трех европейских чиновников.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.