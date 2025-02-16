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В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа
Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T15:59+0300
2025-02-16T15:59+0300
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РИМ, 16 фев - ПРАЙМ. Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - заявил он на мероприятии в Турине. Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
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Экономика, ИТАЛИЯ, ЕС, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, мировой ВВП
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа
Губернатор ЦБ Италии предсказал падение мирового ВВП на 1,5% из-за пошлин Трампа
РИМ, 16 фев - ПРАЙМ. Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - заявил он на мероприятии в Турине.
Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине