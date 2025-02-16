Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250216/poshliny-854973991.html
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа - 16.02.2025, ПРАЙМ
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа
Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T15:59+0300
2025-02-16T15:59+0300
экономика
италия
ес
мировая экономика
сша
дональд трамп
мировой ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/20/828902032_0:86:3339:1964_1920x0_80_0_0_4395dc70161386fa2708ed931df8a795.jpg
РИМ, 16 фев - ПРАЙМ. Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - заявил он на мероприятии в Турине. Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
https://1prime.ru/20250213/peregovory-854902630.html
италия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/20/828902032_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_abd9efa38d9f569fd967243b7d0bc2a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, ес, мировая экономика, сша, дональд трамп, мировой ввп
Экономика, ИТАЛИЯ, ЕС, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, мировой ВВП
15:59 16.02.2025
 
В ЦБ Италии предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин Трампа

Губернатор ЦБ Италии предсказал падение мирового ВВП на 1,5% из-за пошлин Трампа

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 16 фев - ПРАЙМ. Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - заявил он на мероприятии в Турине.
Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США.
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине
13 февраля, 13:32
 
ЭкономикаИТАЛИЯЕСМировая экономикаСШАДональд Трампмировой ВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала