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Курские предприниматели планируют развивать бизнес

Курские предприниматели планируют развивать бизнес - 16.02.2025, ПРАЙМ

Курские предприниматели планируют развивать бизнес

Предприниматели из приграничных районов Курской области, которые терпят убытки в результате вторжения и атак ВСУ, планируют дальше развивать бизнес, рассказал... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T00:50+0300

2025-02-16T00:50+0300

2025-02-16T00:50+0300

бизнес

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КУРСК, 16 фев - ПРАЙМ. Предприниматели из приграничных районов Курской области, которые терпят убытки в результате вторжения и атак ВСУ, планируют дальше развивать бизнес, рассказал РИА Новости врио замгубернатора региона Геннадий Бабаскин. В субботу состоялась встреча предпринимателей региона с руководством Курской области. "Очень конструктивная была беседа, и именно предложения поступили от людей. И радует то, что говорили не только "компенсируйте нам затраты", но и о сохранении бизнеса. Именно о развитии бизнеса сегодня шла речь. И люди предлагали, как развить, и просили, чем им помочь", - сообщил Бабаскин по итогам встречи. Он добавил, что все предложения представителей бизнеса будут рассмотрены. "Александр Евсеевич (Хинштейн, врио губернатора региона - ред.) обещал рассмотреть все это конструктивно, вот, и обещал всяческую поддержку и помощь тем, кто хочет развиваться... Он (Хинштейн - ред.) собрал лично все вопросы от предпринимателей, которые их волнуют, которые были затронуты. Завтра, я уверен, что поступит нам указание разобраться со всеми этими вопросами по принадлежности со всеми структурами, которые сегодня присутствовали", - сообщил врио замгубернатора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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бизнес, россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф