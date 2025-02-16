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Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС - 16.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T04:15+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание Telegraph.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом.
"Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник после того, как США призвали их предложить "идеи" или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины", - пишет издание.
Telegraph также приводит слова премьера, заявившего, что Европа должна "играть более активную роль в НАТО".
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Марк Рютте, ЕС, НАТО, Politico
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
Telegraph: премьер Британии Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание Telegraph.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом.
"Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник после того, как США призвали их предложить "идеи" или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины", - пишет издание.
Telegraph также приводит слова премьера, заявившего, что Европа должна "играть более активную роль в НАТО".
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.