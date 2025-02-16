Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС - 16.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250216/premer-854965272.html
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС - 16.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T04:15+0300
2025-02-16T04:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
москва
эммануэль макрон
дональд трамп
марк рютте
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854965272.jpg?1739668511
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание Telegraph. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. "Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник после того, как США призвали их предложить "идеи" или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины", - пишет издание. Telegraph также приводит слова премьера, заявившего, что Европа должна "играть более активную роль в НАТО". Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, москва, эммануэль макрон, дональд трамп, марк рютте, ес, нато, politico
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Марк Рютте, ЕС, НАТО, Politico
04:15 16.02.2025
 
Премьер Британии готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС

Telegraph: премьер Британии Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание Telegraph.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом.
"Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник после того, как США призвали их предложить "идеи" или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины", - пишет издание.
Telegraph также приводит слова премьера, заявившего, что Европа должна "играть более активную роль в НАТО".
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАЭммануэль МакронДональд ТрампМарк РюттеЕСНАТОPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала