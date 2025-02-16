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Президент Чехии призвал не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение

Президент Чехии призвал не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение - 16.02.2025, ПРАЙМ

Президент Чехии призвал не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение

Будущее соглашение по Украине должно соответствовать правилам, на которых "стоит мир" – принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T01:23+0300

2025-02-16T01:23+0300

2025-02-16T01:23+0300

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МЮНХЕН, 16 фев – ПРАЙМ. Будущее соглашение по Украине должно соответствовать правилам, на которых "стоит мир" – принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права, заявил президент Чехии Петр Павел в субботу перед отъездом из Мюнхена, где проходила международная конференция по безопасности. "Покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая в основном была посвящена мирным переговорам по Украине и трансатлантическим отношениям, я хотел бы еще раз призвать не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение по Украине без оглядки на его содержание... Условия, на которых возникнет мирное соглашение, должны быть, прежде всего, справедливыми для Украины и должны соответствовать правилам, на которых стоит мир. Правила суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права", - написал Павел в сети Х. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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общество , мировая экономика, украина, мюнхен, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато