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В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук
В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук - 16.02.2025, ПРАЙМ
В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук
Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T01:02+0300
2025-02-16T01:02+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 - ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", - говорится в сообщении. Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.
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россия
Экономика, РОССИЯ
01:02 16.02.2025
 
В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук

Россельхозцентр: колорадский жук может появиться в Амурской области в 2025 году

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 - ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", - говорится в сообщении.
Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.
 
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