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В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук

В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук - 16.02.2025, ПРАЙМ

В Приамурье в 2025 году может появиться колорадский жук

Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области,... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T01:02+0300

2025-02-16T01:02+0300

2025-02-16T01:02+0300

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Колорадский жук, который угрожает урожаю картофеля, в 2025 году может появиться в Амурской области, говорится в сообщении Россельхозцентра по Амурской области, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Ареал колорадского жука с каждым годом увеличивается. В текущем (2025 - ред.) году не исключена возможность появления вредителя на территории Амурской области", - говорится в сообщении. Россельхозцентр отмечает, что сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам необходимо регулярно проводить обследования посадок картофеля.

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