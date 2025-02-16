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Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит - 16.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит
Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит - 16.02.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит, заявил, что французский лидер... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T02:02+0300
2025-02-16T02:02+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит, заявил, что французский лидер пытается создать имитацию "стратегической автономии" Европы. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. "Макрон созывает чрезвычайный евросаммит для обсуждения политики Трампа. Но ничего нового там не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене - и возмущение разговором Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину "до победы", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, "Макрон не был бы Макроном", если бы не попытался создать "имитацию стратегической автономии Европы". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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россия, мировая экономика, европа, сша, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, politico, мид, мид польши
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Politico, МИД, МИД Польши
02:02 16.02.2025
 
Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит

Сенатор Пушков: Макрон пытается создать имитацию стратегической автономии Европы

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит, заявил, что французский лидер пытается создать имитацию "стратегической автономии" Европы.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом.
"Макрон созывает чрезвычайный евросаммит для обсуждения политики Трампа. Но ничего нового там не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене - и возмущение разговором Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину "до победы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, "Макрон не был бы Макроном", если бы не попытался создать "имитацию стратегической автономии Европы".
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРОПАСШАУКРАИНАЭммануэль МакронДональд ТрампАлексей ПушковPoliticoМИДМИД Польши
 
 
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