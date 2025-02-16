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В ЕК уточнили состав участников встречи в Париже в понедельник - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕК уточнили состав участников встречи в Париже в понедельник
В ЕК уточнили состав участников встречи в Париже в понедельник - 16.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК уточнили состав участников встречи в Париже в понедельник
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T18:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран Европейского союза в Париже, который организует президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили журналистам в Брюсселе в пресс-службе ЕК. Ранее Politico со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза. "Мы можем подтвердить участие Фон дер Ляйен на завтрашней встрече в Париже. Президент Макрон решил инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", - сообщили в ЕК. Во встрече также будут принимать участие глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, добавили в Еврокомиссии."Их дискуссии затем могут продолжиться в других форматах с целью объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", - указали в пресс-службе ЕК. Там также уточнили, что саммит пройдет в понедельник во второй половине дня.
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ек, ес, нато, франция, эммануэль макрон
ЕК, ЕС, НАТО, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
18:40 16.02.2025
 
В ЕК уточнили состав участников встречи в Париже в понедельник

Главы ЕК, Евросовета и генсек НАТО поедут в понедельник в Париж на саммит

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран Европейского союза в Париже, который организует президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили журналистам в Брюсселе в пресс-службе ЕК.
Ранее Politico со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.
"Мы можем подтвердить участие Фон дер Ляйен на завтрашней встрече в Париже. Президент Макрон решил инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", - сообщили в ЕК.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже
17:32
Во встрече также будут принимать участие глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, добавили в Еврокомиссии.
"Их дискуссии затем могут продолжиться в других форматах с целью объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", - указали в пресс-службе ЕК.
Там также уточнили, что саммит пройдет в понедельник во второй половине дня.
 
ЕКЕСНАТОФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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