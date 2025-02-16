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СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ - 16.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ
СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ
Соединенные Штаты спросили у своих европейских союзников, что они были бы готовы сделать с целью усиления санкций против РФ, включая более строгое применение... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T17:55+0300
2025-02-16T17:55+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты спросили у своих европейских союзников, что они были бы готовы сделать с целью усиления санкций против РФ, включая более строгое применение уже имеющихся ограничительных мер, передает Reuters со ссылкой на документ, который направлен европейским странам. Он посвящен обсуждению гарантий безопасности для Украины и состоит из шести пунктов и вопросов.По данным агентства, в документе содержится вопрос, "что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, ес, сша, украина
санкции против РФ, ЕС, США, УКРАИНА
17:55 16.02.2025
 
СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ

Reuters: США спросили, на что страны Европы готовы для усиления санкций против Росси

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты спросили у своих европейских союзников, что они были бы готовы сделать с целью усиления санкций против РФ, включая более строгое применение уже имеющихся ограничительных мер, передает Reuters со ссылкой на документ, который направлен европейским странам.
Он посвящен обсуждению гарантий безопасности для Украины и состоит из шести пунктов и вопросов.
По данным агентства, в документе содержится вопрос, "что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих.
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В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
санкции против РФЕССШАУКРАИНА
 
 
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