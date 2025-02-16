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Министр спорта рассказал о планах сотрудничества России с Белоруссией

Министр спорта рассказал о планах сотрудничества России с Белоруссией - 16.02.2025, ПРАЙМ

Министр спорта рассказал о планах сотрудничества России с Белоруссией

Спортивные ведомства России и Белоруссии подписали в воскресенье в Минске календарь совместных спортивных мероприятий на 2025 год. Страны намерены продолжить... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T13:55+0300

2025-02-16T13:55+0300

2025-02-16T13:55+0300

белоруссия

минск

россия

михаил дегтярев

минспорта

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МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Спортивные ведомства России и Белоруссии подписали в воскресенье в Минске календарь совместных спортивных мероприятий на 2025 год. Страны намерены продолжить наращивать сотрудничество, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. "Мы подписали план спортивных мероприятий – почти полтысячи разных соревнований и сборов, научно-практических конференций. Мы наращиваем сотрудничество в области научно-образовательной политики… Будем наращивать сотрудничество", - рассказал министр журналистам в Минске, прокомментировав документ, который был подписан в рамках совместного заседания коллегий Минспорта России и министерства спорта и туризма Белоруссии. Кроме того, Дегтярев отметил, что российское и белорусское ведомства согласовали и утвердили программу проведения соревнований в рамках Кубка сильнейших спортсменов по 15 видам спорта, которые пройдут в текущем году на территории России и Белоруссии. Соревнования в рамках Кубка сильнейших спортсменов, вероятно, могли бы стать отборочным этапом на международные соревнования в отдельных видах спорта, в том числе на чемпионаты мира и Европы, отметил Дегтярев. Министр также подчеркнул, что Кубок сильнейших спортсменов по биатлону, который проходит в эти дни под Минском в спортивном комплексе "Раубичи", собрал действительно сильнейших спортсменов в этом виде спорта и уровень соревнований очень высокий. Он рассказал, что в прошлом году атлеты двух стран встречались в России 287 раз, вместе страны провели соревнования по 26 летним видам спорта и по семи зимним видам. В Белоруссии в прошлом году российские спортсмены вышли на старт 143 раза. По словам Дегтярева, в этом году более 4,5 тысячи российских спортсменов планируют приехать на соревнования по 30 видам спорта в Белоруссию. Так что в этой сфере наблюдается плановый рост, подчеркнул он. Глава Минспорта России заявил, что единый календарный план соревнований – это "гибкий документ". "Мы готовы его корректировать в сторону увеличения", – добавил Дегтярев. Комментируя белорусско-российское взаимодействие в сфере спорта, глава Минспорта РФ отметил, что оно является последовательным и все договоренности выполняются вовремя и в срок. Он напомнил, что в прошлом году при поддержке посткома Союзного государства прошла матчевая встреча по легкой атлетике. Также есть опыт проведения союзной спартакиады среди детей. Министр высказался за продолжение сотрудничества с Белоруссией между спортивными учреждениями образования, а также наращивание взаимодействия двух стран в сфере спортивной науки, медицинского сопровождения и борьбы с допингом. В том числе, по его словам, возможно сотрудничество в антидопинговой сфере со странами БРИКС.

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белоруссия, минск, россия, михаил дегтярев, минспорта