https://1prime.ru/20250216/spartakiada-854973853.html

Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев

Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев - 16.02.2025, ПРАЙМ

Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев

Белоруссия и Россия решили усовершенствовать формат проведения детско-юношеской спартакиады Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T15:47+0300

2025-02-16T15:47+0300

2025-02-16T15:47+0300

россия

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МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия решили усовершенствовать формат проведения детско-юношеской спартакиады Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Мы будем - и сегодня об этом договорились - осовременивать формат спартакиады Союзного государства для детей и юношества", - сказал Мезенцев журналистам по итогам совместного заседания коллегий министерств спорта Белоруссии и России. Госсекретарь отметил, что с момента учреждения данного соревнования в 2003 году в союзной спартакиаде приняли участие свыше 16 тысяч юных спортсменов, которые состязались в 30 видах спорта. На эти цели из союзного бюджета было выделено своевременно и последовательно 564 миллиона российских рублей. "Но мы готовы потратить еще больше… С 2026 года можем финансирование расширить", - сказал Мезенцев. При этом он предложил спортивным ведомствам Белоруссии и России создать рабочую группу, которая бы проанализировала, что можно сделать, чтобы осовременить, расширить масштаб спартакиады, привлечь к участию воспитанников новых спортивных организаций, сообществ и учреждений, а также повысить представленность регионов двух стран. Мезенцев также напомнил, что в прошлом году в Бресте прошла матчевая встреча по легкой атлетике Союзного государства, в которой приняли участие более 320 спортсменов, был разыгран 41 комплект наград. И в этом году такая же встреча будет проходить, констатировал он. Госсекретарь также рассказал о новом направлении сотрудничества в сфере спорта в Союзном государстве. Он отметил, что недавно в Союзном государстве учреждена ассоциация федераций бадминтона Белоруссии и России. Мезенцев подчеркнул, что такой формат сотрудничества позволит национальным спортивным федерациям формировать общие планы, насыщать спортивный календарь соревнованиями, а также обмениваться опытом в тренерской деятельности. Он выразил надежду, что такая практика в Союзном государстве будет множиться.

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россия, белоруссия, минск