https://1prime.ru/20250216/spartakiada-854973853.html
Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев
Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев - 16.02.2025, ПРАЙМ
Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев
Белоруссия и Россия решили усовершенствовать формат проведения детско-юношеской спартакиады Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T15:47+0300
2025-02-16T15:47+0300
2025-02-16T15:47+0300
россия
белоруссия
минск
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия решили усовершенствовать формат проведения детско-юношеской спартакиады Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Мы будем - и сегодня об этом договорились - осовременивать формат спартакиады Союзного государства для детей и юношества", - сказал Мезенцев журналистам по итогам совместного заседания коллегий министерств спорта Белоруссии и России. Госсекретарь отметил, что с момента учреждения данного соревнования в 2003 году в союзной спартакиаде приняли участие свыше 16 тысяч юных спортсменов, которые состязались в 30 видах спорта. На эти цели из союзного бюджета было выделено своевременно и последовательно 564 миллиона российских рублей. "Но мы готовы потратить еще больше… С 2026 года можем финансирование расширить", - сказал Мезенцев. При этом он предложил спортивным ведомствам Белоруссии и России создать рабочую группу, которая бы проанализировала, что можно сделать, чтобы осовременить, расширить масштаб спартакиады, привлечь к участию воспитанников новых спортивных организаций, сообществ и учреждений, а также повысить представленность регионов двух стран. Мезенцев также напомнил, что в прошлом году в Бресте прошла матчевая встреча по легкой атлетике Союзного государства, в которой приняли участие более 320 спортсменов, был разыгран 41 комплект наград. И в этом году такая же встреча будет проходить, констатировал он. Госсекретарь также рассказал о новом направлении сотрудничества в сфере спорта в Союзном государстве. Он отметил, что недавно в Союзном государстве учреждена ассоциация федераций бадминтона Белоруссии и России. Мезенцев подчеркнул, что такой формат сотрудничества позволит национальным спортивным федерациям формировать общие планы, насыщать спортивный календарь соревнованиями, а также обмениваться опытом в тренерской деятельности. Он выразил надежду, что такая практика в Союзном государстве будет множиться.
https://1prime.ru/20250216/sotrudnichestvo-854972993.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
Минск и Москва улучшат союзную молодежную спартакиаду, сообщил Мезенцев
Мезенцев: Россия и Белоруссия улучшат формат проведения спартакиады для молодежи
МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия решили усовершенствовать формат проведения детско-юношеской спартакиады Союзного государства, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Мы будем - и сегодня об этом договорились - осовременивать формат спартакиады Союзного государства для детей и юношества", - сказал Мезенцев журналистам по итогам совместного заседания коллегий министерств спорта Белоруссии и России.
Госсекретарь отметил, что с момента учреждения данного соревнования в 2003 году в союзной спартакиаде приняли участие свыше 16 тысяч юных спортсменов, которые состязались в 30 видах спорта. На эти цели из союзного бюджета было выделено своевременно и последовательно 564 миллиона российских рублей. "Но мы готовы потратить еще больше… С 2026 года можем финансирование расширить", - сказал Мезенцев.
При этом он предложил спортивным ведомствам Белоруссии и России создать рабочую группу, которая бы проанализировала, что можно сделать, чтобы осовременить, расширить масштаб спартакиады, привлечь к участию воспитанников новых спортивных организаций, сообществ и учреждений, а также повысить представленность регионов двух стран.
Мезенцев также напомнил, что в прошлом году в Бресте прошла матчевая встреча по легкой атлетике Союзного государства, в которой приняли участие более 320 спортсменов, был разыгран 41 комплект наград. И в этом году такая же встреча будет проходить, констатировал он.
Госсекретарь также рассказал о новом направлении сотрудничества в сфере спорта в Союзном государстве. Он отметил, что недавно в Союзном государстве учреждена ассоциация федераций бадминтона Белоруссии и России. Мезенцев подчеркнул, что такой формат сотрудничества позволит национальным спортивным федерациям формировать общие планы, насыщать спортивный календарь соревнованиями, а также обмениваться опытом в тренерской деятельности. Он выразил надежду, что такая практика в Союзном государстве будет множиться.
Министр спорта рассказал о планах сотрудничества России с Белоруссией