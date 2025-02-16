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США и Белоруссия могут заключить новую сделку, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ
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США и Белоруссия могут заключить новую сделку, пишут СМИ
США и Белоруссия могут заключить новую сделку, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ
США и Белоруссия могут заключить новую сделку, пишут СМИ
Новым шагом в отношениях США и Белоруссии может стать масштабная сделка, включающая ослабление американских санкций в обмен на дальнейшее освобождение Минском... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T03:57+0300
2025-02-16T03:57+0300
экономика
мировая экономика
сша
белоруссия
москва
new york times
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Новым шагом в отношениях США и Белоруссии может стать масштабная сделка, включающая ослабление американских санкций в обмен на дальнейшее освобождение Минском заключенных, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Минск освободил из заключения в Белоруссии гражданина США и еще двух человек. По словам заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Криса Смита, принимавшего участие в транспортировке освобожденных в Литву, решение о передаче трех человек было односторонним жестом белорусских властей. "Следующим шагом является возможная масштабная сделка, в рамках которой (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко освободит множество политических заключенных, включая известных. Взамен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта поташа, ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Белоруссия", - пишет издание.
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мировая экономика, сша, белоруссия, москва, new york times
Экономика, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, New York Times
03:57 16.02.2025
 
США и Белоруссия могут заключить новую сделку, пишут СМИ

N T: США могут ослабить санкции против Белоруссии в обмен на освобождение заключенных

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Новым шагом в отношениях США и Белоруссии может стать масштабная сделка, включающая ослабление американских санкций в обмен на дальнейшее освобождение Минском заключенных, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Минск освободил из заключения в Белоруссии гражданина США и еще двух человек. По словам заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Криса Смита, принимавшего участие в транспортировке освобожденных в Литву, решение о передаче трех человек было односторонним жестом белорусских властей.
"Следующим шагом является возможная масштабная сделка, в рамках которой (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко освободит множество политических заключенных, включая известных. Взамен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта поташа, ключевого ингредиента удобрений, крупным производителем которых является Белоруссия", - пишет издание.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯМОСКВАNew York Times
 
 
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