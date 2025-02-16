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Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд - 16.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250216/torgovlya-854976723.html
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд - 16.02.2025, ПРАЙМ
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд
Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T20:48+0300
2025-02-16T20:48+0300
экономика
россия
белоруссия
торговля
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МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может продемонстрировать установление очередного рекорда объема торговли двух стран. В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объем торговли товарами и услугами Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне 59-60 миллиардов долларов. "Думаю, что достигнет… Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов (долларов – ред.). Думаю, что мы этот потолок пробьем и выйдем на очередной рекордный уровень", - сказал Фролов в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос статистических показателях двусторонней торговли за 2024 год, которые пока официально не опубликованы. Дипломат также прокомментировал запущенный в РФ процесс ратификации белорусско-российского договора о гарантиях безопасности. "Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, должен быть фокусным сегментом наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим", - сказал он.
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россия, белоруссия, торговля
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, торговля
20:48 16.02.2025
 
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд

Дипломат Фролов: объем торговли Белоруссией и России в 2024 году вероятно, рекордный

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
© Unsplash/Egor Kunovsky
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МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может продемонстрировать установление очередного рекорда объема торговли двух стран.
В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объем торговли товарами и услугами Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне 59-60 миллиардов долларов.
"Думаю, что достигнет… Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов (долларов – ред.). Думаю, что мы этот потолок пробьем и выйдем на очередной рекордный уровень", - сказал Фролов в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос статистических показателях двусторонней торговли за 2024 год, которые пока официально не опубликованы.
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Дипломат также прокомментировал запущенный в РФ процесс ратификации белорусско-российского договора о гарантиях безопасности. "Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, должен быть фокусным сегментом наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим", - сказал он.
 
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