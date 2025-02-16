https://1prime.ru/20250216/torgovlya-854976723.html
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд - 16.02.2025, ПРАЙМ
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд
Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T20:48+0300
2025-02-16T20:48+0300
2025-02-16T20:48+0300
экономика
россия
белоруссия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5460b092fad54a2c8751657c47984a87.jpg
МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может продемонстрировать установление очередного рекорда объема торговли двух стран. В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объем торговли товарами и услугами Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне 59-60 миллиардов долларов. "Думаю, что достигнет… Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов (долларов – ред.). Думаю, что мы этот потолок пробьем и выйдем на очередной рекордный уровень", - сказал Фролов в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос статистических показателях двусторонней торговли за 2024 год, которые пока официально не опубликованы. Дипломат также прокомментировал запущенный в РФ процесс ратификации белорусско-российского договора о гарантиях безопасности. "Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, должен быть фокусным сегментом наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим", - сказал он.
https://1prime.ru/20250205/tovarooborot-854690522.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_9f7a8beff553a4d44b5cbd7de1135073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, торговля
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, торговля
Дипломат допустил, что объем торговли Белоруссии и России установил рекорд
Дипломат Фролов: объем торговли Белоруссией и России в 2024 году вероятно, рекордный
МИНСК, 16 фев – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Минске Петр Фролов заявил, что официальное подведение итогов взаимной торговли между Белоруссией и РФ в 2024 году может продемонстрировать установление очередного рекорда объема торговли двух стран.
В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объем торговли товарами и услугами Белоруссии и России в 2024 году обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне 59-60 миллиардов долларов.
"Думаю, что достигнет… Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов (долларов – ред.). Думаю, что мы этот потолок пробьем и выйдем на очередной рекордный уровень", - сказал Фролов в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос статистических показателях двусторонней торговли за 2024 год, которые пока официально не опубликованы.
Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии
Дипломат также прокомментировал запущенный в РФ процесс ратификации белорусско-российского договора о гарантиях безопасности. "Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, должен быть фокусным сегментом наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим", - сказал он.