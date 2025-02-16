https://1prime.ru/20250216/tramp-854976995.html

Тревога в Европе. Трамп может дать Путину желаемое

Тревога в Европе. Трамп может дать Путину желаемое - 16.02.2025, ПРАЙМ

Тревога в Европе. Трамп может дать Путину желаемое

Президент России Владимир Путин на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году потребовал отказаться от доминирующего влияния США и установить... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T21:51+0300

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2025-02-16T21:51+0300

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сша

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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году потребовал отказаться от доминирующего влияния США и установить новый баланс сил в Европе, тогда его требования не были удовлетворены, но администрация нового президента США Дональда Трампа поможет ему осуществить эту мечту, пишет The New York Times.Как отмечается, высшие лица администрации Трампа подали сигнал, что США могут солидаризироваться с Россией. Недавние выступления министра обороны Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса вызвали опасения у европейских лидеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАналитики считают, что такой сдвиг принесет Путину ранее немыслимую победу после того как присутствие американских войск было опорой для 80-летнего мира в Западной Европе.Вэнс обвинил Европу в использовании недемократических методов сдерживания ультраправых партий. Хегсет предупредил, что США не останутся в Европе навечно. Вэнс особенно критиковал Румынию за отмену президентских выборов.Как утверждается, Путин стремился ослабить Европу, поддерживая политические партии. И сейчас Кремль одержал ряд побед с возвращением Трампа в Белый дом. В частности, Трамп разгромил USAID и продвинул чиновников, поддерживающих Кремль. Он обострил разногласия с Европой, угрожая торговой войной, укрепил своего соратника миллиардера Илона Маска, поддерживающего ультраправое движение в Германии.На этом фоне, как пишет издание, европейцы обеспокоены популистскими движениями и союзом Трампа и Путина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, европа