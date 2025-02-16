https://1prime.ru/20250216/turisty-854974447.html

Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году

Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году - 16.02.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году

Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов,... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T17:04+0300

2025-02-16T17:04+0300

2025-02-16T17:04+0300

оаэ

россия

туризм

денис мантуров

абу-даби

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/78/842527882_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4fbaf5ec017809c94bc26c0d3fdd578c.jpg

АБУ-ДАБИ, 16 фев - ПРАЙМ. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате. "Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении. В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.

https://1prime.ru/20250214/egipet-854948879.html

оаэ

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, россия, туризм, денис мантуров, абу-даби, путешествия