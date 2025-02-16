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Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году
Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году - 16.02.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году
Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T17:04+0300
2025-02-16T17:04+0300
оаэ
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туризм
денис мантуров
абу-даби
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АБУ-ДАБИ, 16 фев - ПРАЙМ. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате. "Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении. В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.
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оаэ, россия, туризм, денис мантуров, абу-даби, путешествия
ОАЭ, РОССИЯ, Туризм, Денис Мантуров, Абу-Даби, путешествия
17:04 16.02.2025
 
Вице-премьер отметил приток российских туристов в ОАЭ в 2024 году

Мантуров: в 2024 году ОАЭ посетили около 2 миллионов российских туристов

© Фото : Unsplash/David RodrigoАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© Фото : Unsplash/David Rodrigo
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АБУ-ДАБИ, 16 фев - ПРАЙМ. Около 2 миллионов российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, со стороны эмиратских подданных – в прошлом году Россию посетили более 67 тысяч туристов, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян принял первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, возглавляющего российскую делегацию в ОАЭ. На встрече рассматривались актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в секретариате.
"Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданных – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ", — говорится в сообщении.
В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше чем полгода назад.
В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие в области спорта, в том числе проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации Игр.
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ОАЭРОССИЯТуризмДенис МантуровАбу-Дабипутешествия
 
 
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