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Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов - 16.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250216/turtsiya-854975301.html
Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов
Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов - 16.02.2025, ПРАЙМ
Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов
Власти Турции планируют запустить онлайн-платформу, где пользователи смогут увидеть и сравнить цены в различных ресторанах, данный шаг поможет в борьбе с... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T18:30+0300
2025-02-16T18:30+0300
экономика
турция
рестораны
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СТАМБУЛ, 16 фев - ПРАЙМ. Власти Турции планируют запустить онлайн-платформу, где пользователи смогут увидеть и сравнить цены в различных ресторанах, данный шаг поможет в борьбе с обманом клиентов, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Каджыр. На этой неделе в Турции запустили вебсайт Marketfiyati, где пользователи могут сравнить цены на приблизительно 50 тысяч наименований продукции в сетевых супермаркетах. Министр сообщил, что за трое суток после запуска сайт посетили порядка 1 миллиона пользователей. "Мы работаем над тем, чтобы облегчить задачу потребителям и обеспечить им доступ к ценам на товары и услуги до того, как они примут решение о покупке. Мы ведем работу над аналогичным сайтом (с ценами на блюда в ресторанах - ред.). В ряде случаев вы выясняете, какие в ресторане цены, только после того, как приходите в заведение. Мы будем использовать цифровые средства, тем самым обеспечим справедливую конкуренцию. Таким образом мы помешаем тем, кто пытается нажиться на клиентах, а те, кто прозрачно и честно заявляет цены, смогут через данную платформу это продемонстрировать", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk. Одновременно с этим турецкая газета Sabah отмечает, что официанты ряда ресторанов Стамбула пожаловались в профсоюзы из-за различных дополнительных сборов в заведениях, которые фигурируют под названием "сервисного сбора". Рестораны включают в счет данный сбор в размере 10% и утверждают, что данные средства предназначены для официантов, однако в итоге в некоторых ресторанах официанты получают 1-3% от суммы, в то же время клиенты заведений проявляют недовольство подобными сборами. С января 2024 года все рестораны в Турции обязаны выставлять на входе прейскурант, нарушителям грозит штраф. По данным Бюро статистики Турции, годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза. Цены в кафе и ресторанах выросли на 49% в годовом выражении, а за месяц по сравнению с декабрем 2024 года - на 6,5%.
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турция, рестораны
Экономика, ТУРЦИЯ, рестораны
18:30 16.02.2025
 
Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов

Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов, чтобы бороться с обманом клиентов

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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СТАМБУЛ, 16 фев - ПРАЙМ. Власти Турции планируют запустить онлайн-платформу, где пользователи смогут увидеть и сравнить цены в различных ресторанах, данный шаг поможет в борьбе с обманом клиентов, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Каджыр.
На этой неделе в Турции запустили вебсайт Marketfiyati, где пользователи могут сравнить цены на приблизительно 50 тысяч наименований продукции в сетевых супермаркетах.
Министр сообщил, что за трое суток после запуска сайт посетили порядка 1 миллиона пользователей.
Вид на Стамбул, Турция
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"Мы работаем над тем, чтобы облегчить задачу потребителям и обеспечить им доступ к ценам на товары и услуги до того, как они примут решение о покупке. Мы ведем работу над аналогичным сайтом (с ценами на блюда в ресторанах - ред.). В ряде случаев вы выясняете, какие в ресторане цены, только после того, как приходите в заведение. Мы будем использовать цифровые средства, тем самым обеспечим справедливую конкуренцию. Таким образом мы помешаем тем, кто пытается нажиться на клиентах, а те, кто прозрачно и честно заявляет цены, смогут через данную платформу это продемонстрировать", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Одновременно с этим турецкая газета Sabah отмечает, что официанты ряда ресторанов Стамбула пожаловались в профсоюзы из-за различных дополнительных сборов в заведениях, которые фигурируют под названием "сервисного сбора". Рестораны включают в счет данный сбор в размере 10% и утверждают, что данные средства предназначены для официантов, однако в итоге в некоторых ресторанах официанты получают 1-3% от суммы, в то же время клиенты заведений проявляют недовольство подобными сборами.
С января 2024 года все рестораны в Турции обязаны выставлять на входе прейскурант, нарушителям грозит штраф.
По данным Бюро статистики Турции, годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза. Цены в кафе и ресторанах выросли на 49% в годовом выражении, а за месяц по сравнению с декабрем 2024 года - на 6,5%.
 
ЭкономикаТУРЦИЯрестораны
 
 
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