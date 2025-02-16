https://1prime.ru/20250216/turtsiya-854975301.html

Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов

Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов - 16.02.2025, ПРАЙМ

Власти Турции хотят запустить сайт с ценами ресторанов

Власти Турции планируют запустить онлайн-платформу, где пользователи смогут увидеть и сравнить цены в различных ресторанах, данный шаг поможет в борьбе с... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T18:30+0300

2025-02-16T18:30+0300

2025-02-16T18:30+0300

экономика

турция

рестораны

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/43/841384366_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_04ec24e89c1d0fbd107698ccdf2cc567.jpg

СТАМБУЛ, 16 фев - ПРАЙМ. Власти Турции планируют запустить онлайн-платформу, где пользователи смогут увидеть и сравнить цены в различных ресторанах, данный шаг поможет в борьбе с обманом клиентов, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Каджыр. На этой неделе в Турции запустили вебсайт Marketfiyati, где пользователи могут сравнить цены на приблизительно 50 тысяч наименований продукции в сетевых супермаркетах. Министр сообщил, что за трое суток после запуска сайт посетили порядка 1 миллиона пользователей. "Мы работаем над тем, чтобы облегчить задачу потребителям и обеспечить им доступ к ценам на товары и услуги до того, как они примут решение о покупке. Мы ведем работу над аналогичным сайтом (с ценами на блюда в ресторанах - ред.). В ряде случаев вы выясняете, какие в ресторане цены, только после того, как приходите в заведение. Мы будем использовать цифровые средства, тем самым обеспечим справедливую конкуренцию. Таким образом мы помешаем тем, кто пытается нажиться на клиентах, а те, кто прозрачно и честно заявляет цены, смогут через данную платформу это продемонстрировать", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk. Одновременно с этим турецкая газета Sabah отмечает, что официанты ряда ресторанов Стамбула пожаловались в профсоюзы из-за различных дополнительных сборов в заведениях, которые фигурируют под названием "сервисного сбора". Рестораны включают в счет данный сбор в размере 10% и утверждают, что данные средства предназначены для официантов, однако в итоге в некоторых ресторанах официанты получают 1-3% от суммы, в то же время клиенты заведений проявляют недовольство подобными сборами. С января 2024 года все рестораны в Турции обязаны выставлять на входе прейскурант, нарушителям грозит штраф. По данным Бюро статистики Турции, годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза. Цены в кафе и ресторанах выросли на 49% в годовом выражении, а за месяц по сравнению с декабрем 2024 года - на 6,5%.

https://1prime.ru/20250211/turtsiya-854832611.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, рестораны