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Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись
Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись - 16.02.2025, ПРАЙМ
Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись
Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T00:02+0300
2025-02-16T00:02+0300
экономика
общество
цик
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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8.00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей была чуть более 55%, свои голоса отдали 79 тысяч человек. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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192
40
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40
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40
общество , цик
Экономика, Общество , ЦИК
00:02 16.02.2025
 
Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись

На выборах президента Абхазии закрылись избирательные участки

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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходило с 8.00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей была чуть более 55%, свои голоса отдали 79 тысяч человек.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
 
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