https://1prime.ru/20250216/uchastki-854964207.html

Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись

Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись - 16.02.2025, ПРАЙМ

Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись

Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T00:02+0300

2025-02-16T00:02+0300

2025-02-16T00:02+0300

экономика

общество

цик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854964207.jpg?1739653343

СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск), передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8.00 по местному времени. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей была чуть более 55%, свои голоса отдали 79 тысяч человек. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , цик