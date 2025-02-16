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Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию - 16.02.2025, ПРАЙМ
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
Правительственная делегация Украины начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, сообщила глава украинского... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T18:05+0300
2025-02-16T18:06+0300
украина
саудовская аравия
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Правительственная делегация Украины начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, сообщила глава украинского минэкономики Юлия Свириденко. "Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей", - написала она в своем блоге."В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит... Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", - добавила министр.По словам Свириденко, делегация Украины обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники в США писала, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для начала переговоров с представителями России и Украины в ближайшие дни. Fox News со ссылкой на источники передавал, что Киев не приглашен к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирован о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, объяснив это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
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украина
саудовская аравия
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украина, саудовская аравия
УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
18:05 16.02.2025 (обновлено: 18:06 16.02.2025)
 
Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию, готовит визит Зеленского

© Unsplash/ekrem osmanogluВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© Unsplash/ekrem osmanoglu
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Правительственная делегация Украины начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство, сообщила глава украинского минэкономики Юлия Свириденко.
"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей", - написала она в своем блоге.
"В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит... Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", - добавила министр.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
СМИ: Киеву не сообщили о встрече США и России в Саудовской Аравии
Вчера, 23:18
По словам Свириденко, делегация Украины обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.
В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники в США писала, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для начала переговоров с представителями России и Украины в ближайшие дни. Fox News со ссылкой на источники передавал, что Киев не приглашен к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирован о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, объяснив это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
 
УКРАИНАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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