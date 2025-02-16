https://1prime.ru/20250216/uvolneniya-854971692.html

СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников в Минздраве США

СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников в Минздраве США - 16.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о массовом увольнении сотрудников в Минздраве США

Тысячи сотрудников на испытательном сроке в министерстве здравоохранения и социальных служб США получили почти идентичные письма об увольнении в один день,... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T11:12+0300

2025-02-16T11:12+0300

2025-02-16T11:12+0300

сша

cbs

nbc

new york times

дональд трамп

увольнение

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Тысячи сотрудников на испытательном сроке в министерстве здравоохранения и социальных служб США получили почти идентичные письма об увольнении в один день, сообщает телеканал CBS, ссылаясь на истояники в министерстве."Тысячи сотрудников федерального министерства здравоохранения были уволены письмом на этих выходных.... Сотрудники на испытательном сроке в ряде федеральных агентств здравоохранения и социального обеспечения в субботу вечером получили практически одинаковые письма, в которых сообщалось о том, что они будут уволены со своих должностей", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на источники в минздраве. Как отмечает телеканал, планировалось уволить более пяти тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке, однако не все их них получили письма об увольнении. Кроме того часть писем были направлены тем, кого изначально увольнять не планировали, сообщил CBS.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, которые на тот момент находились на испытательном сроке.Кроме того, телеканал NBS ранее сообщал о том, что около 75 тысяч американских госслужащих согласились на предложение президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию, получив при этом компенсацию.

https://1prime.ru/20250215/uvolneniya-854958607.html

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сша, cbs, nbc, new york times, дональд трамп, увольнение