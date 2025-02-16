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Volkswagen намерен обсуждать с США исключения в свете введения пошлин

Volkswagen намерен обсуждать с США исключения в свете введения пошлин - 16.02.2025, ПРАЙМ

Volkswagen намерен обсуждать с США исключения в свете введения пошлин

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T19:54+0300

2025-02-16T19:54+0300

2025-02-16T19:54+0300

экономика

пошлины

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volkswagen

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МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в отношении Евросоюза, заявил глава фирмы Оливер Блуме. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Предприятия, которые активно работают в регионе, которые туда инвестируют, которые способствуют созданию добавленной стоимости, которые способствуют созданию рабочих мест, их тоже должны принимать во внимание в этом месте, (предоставляя - ред.) преимущества в (вопросах – ред.) пошлин… Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа", - сообщил Блуме в интервью телеканалу ZDF. Он напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому может рассчитывать на получение преимуществ. На текущий момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.

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пошлины, ес, volkswagen, сша