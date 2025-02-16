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Европейский союз ждут серьезные и болезненные изменения, заявил Володин - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Европейский союз ждут серьезные и болезненные изменения, заявил Володин
Европейский союз ждут серьезные и болезненные изменения, заявил Володин - 16.02.2025, ПРАЙМ
Европейский союз ждут серьезные и болезненные изменения, заявил Володин
Европейский союз и его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, которые будут происходить весьма болезненно, считает... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T09:56+0300
2025-02-16T09:56+0300
политика
россия
вячеслав володин
госдума
европа
ес
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Европейский союз и его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, которые будут происходить весьма болезненно, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что процесс изменений в ЕС будет сопровождаться конфликтами и кризисом. "Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения. Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он также отметил. что во многих странах ЕС демократические процедуры утратили реальное значение и стали носить формальный характер. В общеевропейских институтах, по мнению Володина, о них давно забыли и игнорируют.Володин подчеркнул, что силы, выступающие за обновление власти в Европе, столкнутся с серьезными препятствиями. По его словам, им будут намеренно мешать участвовать в выборах, что уже происходило ранее. В качестве примера председатель привел президентскую компанию в Румынии, а также выборы во Франции и Германии, где, как он утверждает, неугодные политические партии сталкивались с сопротивлением. Тем не менее, Володин считает, что изменения по-прежнему неизбежны.
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россия, вячеслав володин, госдума, европа, ес
Политика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, ЕВРОПА, ЕС
09:56 16.02.2025
 
Европейский союз ждут серьезные и болезненные изменения, заявил Володин

Володин: ЕС и его международные институты ждут серьезные изменения

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Европейский союз и его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, которые будут происходить весьма болезненно, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что процесс изменений в ЕС будет сопровождаться конфликтами и кризисом.
"Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения. Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также отметил. что во многих странах ЕС демократические процедуры утратили реальное значение и стали носить формальный характер. В общеевропейских институтах, по мнению Володина, о них давно забыли и игнорируют.
Володин подчеркнул, что силы, выступающие за обновление власти в Европе, столкнутся с серьезными препятствиями. По его словам, им будут намеренно мешать участвовать в выборах, что уже происходило ранее. В качестве примера председатель привел президентскую компанию в Румынии, а также выборы во Франции и Германии, где, как он утверждает, неугодные политические партии сталкивались с сопротивлением. Тем не менее, Володин считает, что изменения по-прежнему неизбежны.
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