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Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже
Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже - 16.02.2025, ПРАЙМ
Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже
Созываемое французским президентом Эммануэлем Макроном в понедельник в Париже заседание глав стран Евросоюза будет не неофициальным саммитом ЕС, а лишь встречей | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T17:32+0300
2025-02-16T17:32+0300
ес
чехия
франция
эммануэль макрон
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ПРАГА, 16 фев - ПРАЙМ. Созываемое французским президентом Эммануэлем Макроном в понедельник в Париже заседание глав стран Евросоюза будет не неофициальным саммитом ЕС, а лишь встречей ряда европейских лидеров, сообщил в воскресенье журналистам чешский президент Петр Павел. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. "Я получил сообщение из окружения президента Макрона, что это не будет саммит, то есть переговоры с участием всех глав государств или правительств стран ЕС, а что это неформальная встреча некоторых приглашенных (лидеров - ред.) стран-членов ЕС. Я пока никакого приглашения (для себя - ред.) не видел", - уточнил чешский лидер.
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чехия
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ес, чехия, франция, эммануэль макрон
ЕС, ЧЕХИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
17:32 16.02.2025
 
Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже

Павел: в Париже в понедельник будет не саммит ЕС, а встреча ряда европейских лидеров

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПРАГА, 16 фев - ПРАЙМ. Созываемое французским президентом Эммануэлем Макроном в понедельник в Париже заседание глав стран Евросоюза будет не неофициальным саммитом ЕС, а лишь встречей ряда европейских лидеров, сообщил в воскресенье журналистам чешский президент Петр Павел.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля.
"Я получил сообщение из окружения президента Макрона, что это не будет саммит, то есть переговоры с участием всех глав государств или правительств стран ЕС, а что это неформальная встреча некоторых приглашенных (лидеров - ред.) стран-членов ЕС. Я пока никакого приглашения (для себя - ред.) не видел", - уточнил чешский лидер.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Пушков прокомментировал решение Макрона созвать евросаммит
02:02
 
ЕСЧЕХИЯФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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