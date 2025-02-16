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Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже

Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже - 16.02.2025, ПРАЙМ

Президент Чехии уточнил формат предстоящей в понедельник встречи в Париже

Созываемое французским президентом Эммануэлем Макроном в понедельник в Париже заседание глав стран Евросоюза будет не неофициальным саммитом ЕС, а лишь встречей | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T17:32+0300

2025-02-16T17:32+0300

2025-02-16T17:32+0300

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чехия

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ПРАГА, 16 фев - ПРАЙМ. Созываемое французским президентом Эммануэлем Макроном в понедельник в Париже заседание глав стран Евросоюза будет не неофициальным саммитом ЕС, а лишь встречей ряда европейских лидеров, сообщил в воскресенье журналистам чешский президент Петр Павел. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже 17 февраля. "Я получил сообщение из окружения президента Макрона, что это не будет саммит, то есть переговоры с участием всех глав государств или правительств стран ЕС, а что это неформальная встреча некоторых приглашенных (лидеров - ред.) стран-членов ЕС. Я пока никакого приглашения (для себя - ред.) не видел", - уточнил чешский лидер.

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ес, чехия, франция, эммануэль макрон