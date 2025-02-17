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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Совкомфлота"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Совкомфлота" - 17.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Совкомфлота"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций группы компаний "Совкомфлот", следует из сообщения... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:36+0300

2025-02-17T10:36+0300

2025-02-17T10:36+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций группы компаний "Совкомфлот", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 17.02.2025, 10-15 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 110.65) и диапазона оценки рыночных рисков (до 118.884 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги FLOT (Совкомфлот)", - говорится в сообщении биржи. К 10.33 мск акции "Совкомфлота" дорожали на 6,7% относительно предыдущего закрытия, до 107,47 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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акции, рынки, торги, совкомфлот