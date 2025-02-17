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Власти Австралии намерены ввести запрет на покупку жилья для иностранцев

Власти Австралии намерены ввести запрет на покупку жилья для иностранцев - 17.02.2025, ПРАЙМ

Власти Австралии намерены ввести запрет на покупку жилья для иностранцев

Федеральное правительство Австралии намерено ввести запрет для иностранцев на покупку жилой недвижимости как минимум на ближайшие два года, сообщил главный... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T16:46+0300

2025-02-17T16:46+0300

2025-02-17T16:46+0300

бизнес

недвижимость

австралия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Федеральное правительство Австралии намерено ввести запрет для иностранцев на покупку жилой недвижимости как минимум на ближайшие два года, сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс. "Правительство (премьер-министра Энтони - ред.) Альбанезе запретит иностранным инвесторам покупать готовые жилые дома как минимум на два года, а также примет жесткие меры в отношении банковских операций, связанных с покупкой иностранцами земли", - сказано в заявлении Джима Чалмерса. Отмечается, что запрет вступит в силу с 1 апреля 2025 года и будет действовать до 31 марта 2027 года. В течение этого периода иностранцы не смогут покупать готовое жилье в стране, а инвесторы смогут участвовать только в таких сделках, которые значительно увеличат стоимость жилья или поддержат его доступность. При этом власти Австралии допускают продление меры на более длительный срок. "Речь идет о том, чтобы снизить нагрузку на наш рынок жилья и одновременно увеличить объем строительства новых домов. Запрет будет означать, что австралийцы смогут покупать те дома, которые в противном случае были бы куплены иностранцами", - пояснил Чалмерс. Как следует из заявления, общий объем финансирования, которое получат Австралийское налоговое управление и государственное казначейство на реализацию запрета, оценивается в 16,5 миллиона австралийских долларов (10,5 миллиона долларов США). Эти средства будут выделены на четырехлетний период.

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бизнес, недвижимость, австралия