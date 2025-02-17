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"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева" - 17.02.2025, ПРАЙМ
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"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева" - 17.02.2025, ПРАЙМ
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"
Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
автодор
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров. Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева". Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.
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бизнес, москва, санкт-петербург, автодор
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Автодор
00:22 17.02.2025
 
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"

"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 "Нева"

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.
Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева".
Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвтодор
 
 
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