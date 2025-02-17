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"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева" - 17.02.2025, ПРАЙМ
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"
Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.
Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева".
Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.
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Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Автодор
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"
"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 "Нева"
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.
Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева".
Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.