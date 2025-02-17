https://1prime.ru/20250217/avtodory-854978133.html

"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"

"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева" - 17.02.2025, ПРАЙМ

"Автодор" отменил штрафы за нахождение более двух часов на трассе "Нева"

Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

бизнес

москва

санкт-петербург

автодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854978133.jpg?1739740936

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров. Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева". Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, автодор