https://1prime.ru/20250217/bastrykin-855011197.html

Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии

Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии - 17.02.2025, ПРАЙМ

Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T20:09+0300

2025-02-17T20:09+0300

2025-02-17T20:09+0300

следственный комитет

александр бастрыкин

абхазия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849534508_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_210a54501082855c0d9cee5603d2ea53.jpg

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", - сообщила она. Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности. "В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", - добавила она.

https://1prime.ru/20250216/abkhaziya-854972735.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

следственный комитет, александр бастрыкин, абхазия, россия