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Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии
Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии - 17.02.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T20:09+0300
2025-02-17T20:09+0300
следственный комитет
александр бастрыкин
абхазия
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", - сообщила она. Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности. "В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", - добавила она.
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следственный комитет, александр бастрыкин, абхазия, россия
Следственный комитет, Александр Бастрыкин, АБХАЗИЯ, РОССИЯ
20:09 17.02.2025
 
Бастрыкин поручил начать проверку из-за нарушения прав граждан РФ в Абхазии

Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав российских граждан в Абхазии

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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", - сообщила она.
Петренко отметила, что в ряде СМИ сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, которые имеют в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Кроме того, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.
"В соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", - добавила она.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 13:18
 
Следственный комитетАлександр БастрыкинАБХАЗИЯРОССИЯ
 
 
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