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РФ обеспечит продбезопасность Персидского залива, заявили в Минсельхозе - 17.02.2025, ПРАЙМ
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РФ обеспечит продбезопасность Персидского залива, заявили в Минсельхозе
РФ обеспечит продбезопасность Персидского залива, заявили в Минсельхозе - 17.02.2025, ПРАЙМ
РФ обеспечит продбезопасность Персидского залива, заявили в Минсельхозе
Россия готова стать важным игроком в обеспечении продовольственной безопасности арабских стран Персидского залива, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:33+0300
2025-02-17T15:33+0300
экономика
минсельхоз
оксана лут
рф
персидский залив
сельское хозяйство
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ДУБАЙ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия готова стать важным игроком в обеспечении продовольственной безопасности арабских стран Персидского залива, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "В текущих экономических и геополитических условиях базовый принцип каждый страны - обеспечение собственной продовольственной безопасности. Россия готова занимать свое место в этой глобальной цепочке продовольственной безопасности, участвовать и быть важным игроком в обеспечении продовольственной безопасности арабских стран Персидского залива и в целом всего мира", - заявила министр на открытии российской экспозиции на крупнейшей в регионе продовольственной выставки Gulfood 2025 в Дубае.
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рф
персидский залив
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минсельхоз, оксана лут, рф, персидский залив, сельское хозяйство
Экономика, Минсельхоз, Оксана Лут, РФ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Сельское хозяйство
15:33 17.02.2025
 
РФ обеспечит продбезопасность Персидского залива, заявили в Минсельхозе

Минсельхоз: Россия готова обеспечить продбезопасность стран Персидского залива

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк" Вид на столицу Катара - город Доха
 Вид на столицу Катара - город Доха - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ДУБАЙ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия готова стать важным игроком в обеспечении продовольственной безопасности арабских стран Персидского залива, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"В текущих экономических и геополитических условиях базовый принцип каждый страны - обеспечение собственной продовольственной безопасности. Россия готова занимать свое место в этой глобальной цепочке продовольственной безопасности, участвовать и быть важным игроком в обеспечении продовольственной безопасности арабских стран Персидского залива и в целом всего мира", - заявила министр на открытии российской экспозиции на крупнейшей в регионе продовольственной выставки Gulfood 2025 в Дубае.
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза
6 февраля, 16:42
 
ЭкономикаМинсельхозОксана ЛутРФПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСельское хозяйство
 
 
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