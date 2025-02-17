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Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии
Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии - 17.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии
Правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд, тестирование данного метода планируется провести уже в этом году, сообщили в аппарате... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:44+0300
2025-02-17T09:44+0300
дмитрий григоренко
ебс
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд, тестирование данного метода планируется провести уже в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. "Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность… Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году", - было сказано в заявлении.Воспользоваться новой услугой граждане смогут после завершения всех необходимых технологических испытаний. Доступ к биометрической идентификации будет предоставляться пользователям Единой биометрической системы (ЕБС)."...биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", – подчеркнул вице-премьер, его слова приводятся в сообщении. В аппарате Григоренко напомнили, что биометрические данные, включая фотографии и голосовые записи, хранятся в ЕБС в зашифрованном виде, отдельно от другой персональной информации и не покидают пределы защищенной системы.
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дмитрий григоренко, ебс
Дмитрий Григоренко, ЕБС
09:44 17.02.2025
 
Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии

Аппарат вице-премьера Григоренко: Кабмин утвердил посадку на поезд по биометрии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк% Процедура снятия биометрических данных
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Правительство России утвердило применение биометрии для посадки на поезд, тестирование данного метода планируется провести уже в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность… Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году", - было сказано в заявлении.
Воспользоваться новой услугой граждане смогут после завершения всех необходимых технологических испытаний. Доступ к биометрической идентификации будет предоставляться пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).
"...биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", – подчеркнул вице-премьер, его слова приводятся в сообщении.
В аппарате Григоренко напомнили, что биометрические данные, включая фотографии и голосовые записи, хранятся в ЕБС в зашифрованном виде, отдельно от другой персональной информации и не покидают пределы защищенной системы.
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Дмитрий ГригоренкоЕБС
 
 
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