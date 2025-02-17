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Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний

Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний - 17.02.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний

В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования Kokoc Group. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T09:18+0300

2025-02-17T09:18+0300

2025-02-17T09:22+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования Kokoc Group.В четвертом квартале 2024 года в Россию вернулись уже 235 компаний. Ожидается, что в 2025 году могут вернуться 350. Уход крупных брендов привел к сокращению маркетинговых расходов, однако с возвращением этих брендов ожидается увеличение маркетинговых инвестиций и усиление конкуренции.Крупные бренды сохраняют свое влияние на аудиторию, поскольку поддерживаются за счет малоактивных покупателей. Тем не менее, некоторые крупные бренды, возвращающиеся на российский рынок, могут столкнуться с трудностями, особенно в категории товаров повседневного спроса.

https://1prime.ru/20250211/biznes-854850658.html

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россия, бизнес