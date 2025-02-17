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Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний
Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний - 17.02.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний
В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования Kokoc Group. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T09:18+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования Kokoc Group.В четвертом квартале 2024 года в Россию вернулись уже 235 компаний. Ожидается, что в 2025 году могут вернуться 350. Уход крупных брендов привел к сокращению маркетинговых расходов, однако с возвращением этих брендов ожидается увеличение маркетинговых инвестиций и усиление конкуренции.Крупные бренды сохраняют свое влияние на аудиторию, поскольку поддерживаются за счет малоактивных покупателей. Тем не менее, некоторые крупные бренды, возвращающиеся на российский рынок, могут столкнуться с трудностями, особенно в категории товаров повседневного спроса.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
09:18 17.02.2025 (обновлено: 09:22 17.02.2025)
 
Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний

"Газета.Ru": в 2025 году в Россию могут вернуться свыше 300 иностранных компаний

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования Kokoc Group.
В четвертом квартале 2024 года в Россию вернулись уже 235 компаний. Ожидается, что в 2025 году могут вернуться 350. Уход крупных брендов привел к сокращению маркетинговых расходов, однако с возвращением этих брендов ожидается увеличение маркетинговых инвестиций и усиление конкуренции.
Крупные бренды сохраняют свое влияние на аудиторию, поскольку поддерживаются за счет малоактивных покупателей. Тем не менее, некоторые крупные бренды, возвращающиеся на российский рынок, могут столкнуться с трудностями, особенно в категории товаров повседневного спроса.
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