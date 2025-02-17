https://1prime.ru/20250217/blinovskaya-854998313.html

Суд арестовал имущество Блиновской

Суд арестовал имущество Блиновской - 17.02.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество Блиновской

На активы, принадлежащие блогеру Елене Блиновской, наложен арест. Соответствующие обеспечительные меры принял в рамках дела о банкротстве Арбитражный суд... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:37+0300

2025-02-17T14:37+0300

2025-02-17T14:40+0300

елена блиновская

суд

банкротство

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. На активы, принадлежащие блогеру Елене Блиновской, наложен арест. Соответствующие обеспечительные меры принял в рамках дела о банкротстве Арбитражный суд Москвы.В частности, по ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, наложен арест на недвижимость в Москве, Московской области и Крыму, а также на ее автомобили Bentley и Lamborghini.Речь идет о земельном участке в Истринском районе Подмосковья, здании в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, трех помещениях в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей).Также арест наложен на земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).Также суд запретил собственнику имущества, а также иным лицам, "действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться указанным имуществом".Кроме того, суд запретил ГИБДД производить регистрационные действия с движимым имуществом, а органам Росреестра - осуществлять государственный кадастровый учет государственную регистрацию прав, вносить изменения в сведения ЕГРН в отношении объектов недвижимости.В ноябре суд признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.Как считает следствие, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также, как считает следствие, она совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц, и без ведома их генеральных директоров проводила платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, первоначально ее посадили под домашний арест, однако затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском районном суде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор потребовал для нее шесть лет колонии.

https://1prime.ru/20250204/blinovskaya-854653508.html

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елена блиновская, суд, банкротство