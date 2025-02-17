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В МИД Китая ответили на слова Трампа о "смерти" БРИКС
В МИД Китая ответили на слова Трампа о "смерти" БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая ответили на слова Трампа о "смерти" БРИКС
Победителей в тарифных и торговых войнах нет, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:50+0300
2025-02-17T10:50+0300
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ПЕКИН, 17 фев – ПРАЙМ. Победителей в тарифных и торговых войнах нет, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения, если страны БРИКС реализуют планы по созданию валюты, альтернативной американскому доллару.Го Цзякунь подчеркнул, что Китай неоднократно выражал свою позицию по поводу введения США дополнительных пошлин, отмечая, что "в торговых или тарифных войнах не бывает победителей, а лишь общие интересы народов всех стран терпят ущерб".Ранее сообщалось, что страны БРИКС рассматривали возможность расширения использования национальных валют во взаимных расчетах и создания общей валюты в рамках блока, но окончательные решения по этим вопросам еще не приняты.БРИКС – это межгосударственное объединение, основанное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 1 января Россия является председателем организации.
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Политика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, БРИКС
В МИД Китая ответили на слова Трампа о "смерти" БРИКС
МИД Китая: победителей в торговых войнах нет, пострадают интересы народов
ПЕКИН, 17 фев – ПРАЙМ. Победителей в тарифных и торговых войнах нет, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения, если страны БРИКС реализуют планы по созданию валюты, альтернативной американскому доллару.
Го Цзякунь подчеркнул, что Китай неоднократно выражал свою позицию по поводу введения США дополнительных пошлин, отмечая, что "в торговых или тарифных войнах не бывает победителей, а лишь общие интересы народов всех стран терпят ущерб".
Ранее сообщалось, что страны БРИКС рассматривали возможность расширения использования национальных валют во взаимных расчетах и создания общей валюты в рамках блока, но окончательные решения по этим вопросам еще не приняты.
БРИКС – это межгосударственное объединение, основанное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 1 января Россия является председателем организации.
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа