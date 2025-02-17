https://1prime.ru/20250217/britanija-854979578.html
Британия готова ввести войска на Украину
Британия готова ввести войска на Украину - 17.02.2025, ПРАЙМ
Британия готова ввести войска на Украину
Добавлены подробности (третий абзац) | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T02:13+0300
2025-02-17T02:13+0300
2025-02-17T02:13+0300
украина
великобритания
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
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Добавлены подробности (третий абзац)
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, заявил британский премьер Кир Стармер.
"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", - написал Стармер в статье для газеты Telegraph.
Премьер отметил, что "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных. "Но любая роль в оказании помощи в гарантировании безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность нашей страны", - утверждает Стармер.
Он добавил, что Европа должна сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности. "Я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя. Мы слишком долго говорили об этом - и президент (США Дональд - ред.) Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", - отметил Стармер.
По его словам, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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украина, великобритания, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Британия готова ввести войска на Украину
Премьер Британии Стармер заявил о готовности ввести войска на Украину
Добавлены подробности (третий абзац)
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, заявил британский премьер Кир Стармер.
"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", - написал Стармер в статье для газеты Telegraph.
Премьер отметил, что "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных. "Но любая роль в оказании помощи в гарантировании безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность нашей страны", - утверждает Стармер.
Он добавил, что Европа должна сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности. "Я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя. Мы слишком долго говорили об этом - и президент (США Дональд - ред.) Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", - отметил Стармер.
По его словам, европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".