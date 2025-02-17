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Глава ЕК примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине
Глава ЕК примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник примет в Брюсселе спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
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дональд трамп
кит келлог
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник примет в Брюсселе спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога. Пресс-служба Еврокомиссии не стала озвучивать подробности предстоящих переговоров. При этом ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. Келлог заявлял также о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы достичь мира, а также о том, что долгосрочное урегулирование на Украине должно стать приоритетом для Европы. При этом в США допускают европейское участие в переговорах по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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мировая экономика, общество , украина, сша, брюссель, дональд трамп, кит келлог, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Брюссель, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин
00:22 17.02.2025
 
Глава ЕК примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен примет в Брюсселе спецпосланника Трампа Кита Келлога

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник примет в Брюсселе спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога.
Пресс-служба Еврокомиссии не стала озвучивать подробности предстоящих переговоров.
При этом ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
Келлог заявлял также о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом, чтобы достичь мира, а также о том, что долгосрочное урегулирование на Украине должно стать приоритетом для Европы.
При этом в США допускают европейское участие в переговорах по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАБрюссельДональд ТрампКит КеллогВладимир Путин
 
 
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