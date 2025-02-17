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В США испугались последствий раскрытия DOGE данных о космической разведке

В США испугались последствий раскрытия DOGE данных о космической разведке - 17.02.2025, ПРАЙМ

В США испугались последствий раскрытия DOGE данных о космической разведке

Представители американских разведывательных служб опасаются, что публикация департаментом эффективности государственного управления США (DOGE) данных о... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T13:52+0300

2025-02-17T13:52+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Представители американских разведывательных служб опасаются, что публикация департаментом эффективности государственного управления США (DOGE) данных о Национальном управлении военно-космической разведки (NRO) может навредить сотрудникам разведки, сообщает телеканал ABC со ссылкой на нескольких сотрудников спецслужб страны. По данным телеканала, ранее DOGE разместил на своем сайте данные о численности персонала и бюджете Национального управления военно-космической разведки страны. "Наши противники хотят собрать как можно больше информации, чтобы понять, что и как мы делаем, сколько мы инвестируем в сбор разведывательных данных и, конечно, (узнать - ред.) личности тех, кто в этом участвует, чтобы это можно было использовать в разведывательных целях", - приводит телеканал слова бывшего сотрудника ЦРУ Мика Малроя. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, раскрытие DOGE внутренних данных Национального управления военно-космической разведки является "серьезным нарушением". Сотрудник добавил, что, если опубликованная информация включает секретные данные об органах исполнительной власти, то это еще больше может усугубить ситуацию. При этом неназванный чиновник администрации президента США Дональда Трампа заявил телеканалу, что данные, опубликованные DOGE, находились в открытом доступе на сайте Управления кадровой службы (OPM) США.

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