https://1prime.ru/20250217/delegatsiya-854997295.html

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T14:10+0300

2025-02-17T14:10+0300

2025-02-17T14:10+0300

сша

россия

госдеп

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будут встречаться с делегацией РФ во вторник в Эр-Рияде, пишет журналист издания Washington Post со ссылкой на официального представителя госдепа Тэмми Брюс. "Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник", - отметил журналист в социальной сети X. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник отправляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник у них запланирована встреча с американскими представителями.

https://1prime.ru/20250216/pobeda-854977304.html

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сша, россия, госдеп