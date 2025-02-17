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Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:10+0300
2025-02-17T14:10+0300
сша
россия
госдеп
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будут встречаться с делегацией РФ во вторник в Эр-Рияде, пишет журналист издания Washington Post со ссылкой на официального представителя госдепа Тэмми Брюс. "Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник", - отметил журналист в социальной сети X. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник отправляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник у них запланирована встреча с американскими представителями.
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сша, россия, госдеп
США, РОССИЯ, Госдеп
14:10 17.02.2025
 
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с делегацией России в Эр-Рияде

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией во вторник в Эр-Рияде

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Datingscout
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будут встречаться с делегацией РФ во вторник в Эр-Рияде, пишет журналист издания Washington Post со ссылкой на официального представителя госдепа Тэмми Брюс.
"Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник", - отметил журналист в социальной сети X.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник отправляются в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина, во вторник у них запланирована встреча с американскими представителями.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
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