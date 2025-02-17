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Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде
Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде
Перед российской и американской делегациями в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил помощник президента... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T18:26+0300
2025-02-17T18:46+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Перед российской и американской делегациями в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и глава МИД Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента России Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с американскими представителями, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.Он уточнил, что во вторник переговоры пройдут без участия третьих стран. "Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд", - сказал Ушаков.Кроме того, он рассказал, какие задачи перед делегацией поставил президент РФ Владимир Путин. "Переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне – три задачи", - сказал помощник президента.Как сообщил Ушаков, члены делегации уже общались с американскими визави по телефону - именно так была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде. "Да. Мы по телефону, собственно, и согласовали этот вариант встречи в Эр-Рияде", - рассказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже российским представителям познакомиться с американскими визави по телефону.Ушаков также уточнил, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России. "С нашей стороны будет естественно министр иностранных дел, я, по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев", - отметил он.Ушаков добавил, что настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави деловой. "Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков.По словам помощника президента, США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной. "Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков.
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сша, россия, рфпи, кирилл дмитриев, саудовская аравия
США, РОССИЯ, РФПИ, Кирилл Дмитриев, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
18:26 17.02.2025 (обновлено: 18:46 17.02.2025)
 
Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде

Ушаков: в Эр-Рияде стоит вопрос, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Datingscout
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Перед российской и американской делегациями в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и глава МИД Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента России Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с американскими представителями, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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Он уточнил, что во вторник переговоры пройдут без участия третьих стран. "Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд", - сказал Ушаков.
Кроме того, он рассказал, какие задачи перед делегацией поставил президент РФ Владимир Путин. "Переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне – три задачи", - сказал помощник президента.
Как сообщил Ушаков, члены делегации уже общались с американскими визави по телефону - именно так была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде. "Да. Мы по телефону, собственно, и согласовали этот вариант встречи в Эр-Рияде", - рассказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже российским представителям познакомиться с американскими визави по телефону.
Ушаков также уточнил, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России. "С нашей стороны будет естественно министр иностранных дел, я, по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев", - отметил он.
Ушаков добавил, что настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави деловой. "Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков.
По словам помощника президента, США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной. "Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков.
 
СШАРОССИЯРФПИКирилл ДмитриевСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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