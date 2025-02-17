https://1prime.ru/20250217/dollar-854986213.html

Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля

Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля - 17.02.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в понедельник немного повышается в направлении 91 рубля, следует из данных... | 17.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в понедельник немного повышается в направлении 91 рубля, следует из данных торгов. К 10.13 мск доллар дорожал на 14 копеек относительно предыдущего закрытия - до 90,63 рубля. Диапазон колебаний с утра составляет 90,25-90,996 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250217/yuan-854985400.html

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рынки, торги, мосбиржа