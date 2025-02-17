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Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля
Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля - 17.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в понедельник немного повышается в направлении 91 рубля, следует из данных... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:25+0300
2025-02-17T10:25+0300
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в понедельник немного повышается в направлении 91 рубля, следует из данных торгов. К 10.13 мск доллар дорожал на 14 копеек относительно предыдущего закрытия - до 90,63 рубля. Диапазон колебаний с утра составляет 90,25-90,996 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынки, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа
Внебиржевой курс доллара слегка прибавил в направлении 91 рубля
Внебиржевой курс доллара с утра слегка прибавляет в направлении 91 рубля
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в понедельник немного повышается в направлении 91 рубля, следует из данных торгов.
К 10.13 мск доллар дорожал на 14 копеек относительно предыдущего закрытия - до 90,63 рубля.
Диапазон колебаний с утра составляет 90,25-90,996 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Юань открыл торги 17 февраля ростом