https://1prime.ru/20250217/egipet-854986089.html

В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС

В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС

Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:25+0300

2025-02-17T10:25+0300

2025-02-17T10:25+0300

политика

египет

брикс

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg

ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед Кушук."Мы очень рады нашему вступлению в БРИКС и сотрудничеству во всех областях совместной работы, включая экономические и политические направления", - рассказал Кушук в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Министр отметил, что членство Египта в БРИКС "открыло большие горизонты". Кушук также подчеркнул важность БРИКС как форума для стран с развивающейся экономикой для обсуждения приоритетов и политики, а также координации усилий по обмену опытом в целях укрепления торговых, экономических и инвестиционных связей. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.

https://1prime.ru/20250204/egipet-854646643.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, брикс, мировая экономика