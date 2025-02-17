Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250217/egipet-854986089.html
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС
Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:25+0300
2025-02-17T10:25+0300
политика
египет
брикс
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg
ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед Кушук."Мы очень рады нашему вступлению в БРИКС и сотрудничеству во всех областях совместной работы, включая экономические и политические направления", - рассказал Кушук в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Министр отметил, что членство Египта в БРИКС "открыло большие горизонты". Кушук также подчеркнул важность БРИКС как форума для стран с развивающейся экономикой для обсуждения приоритетов и политики, а также координации усилий по обмену опытом в целях укрепления торговых, экономических и инвестиционных связей. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.
https://1prime.ru/20250204/egipet-854646643.html
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66f37a71ce145c1cacf0b623f819fddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
египет, брикс, мировая экономика
Политика, ЕГИПЕТ, БРИКС, Мировая экономика
10:25 17.02.2025
 
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС

Минфин Египта: страна открыта к сотрудничеству во всех областях с членами БРИКС

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед Кушук.
"Мы очень рады нашему вступлению в БРИКС и сотрудничеству во всех областях совместной работы, включая экономические и политические направления", - рассказал Кушук в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа.
Министр отметил, что членство Египта в БРИКС "открыло большие горизонты".
Кушук также подчеркнул важность БРИКС как форума для стран с развивающейся экономикой для обсуждения приоритетов и политики, а также координации усилий по обмену опытом в целях укрепления торговых, экономических и инвестиционных связей.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями
4 февраля, 05:36
 
ПолитикаЕГИПЕТБРИКСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала