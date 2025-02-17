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В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС
Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T10:25+0300
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ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед Кушук."Мы очень рады нашему вступлению в БРИКС и сотрудничеству во всех областях совместной работы, включая экономические и политические направления", - рассказал Кушук в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Министр отметил, что членство Египта в БРИКС "открыло большие горизонты". Кушук также подчеркнул важность БРИКС как форума для стран с развивающейся экономикой для обсуждения приоритетов и политики, а также координации усилий по обмену опытом в целях укрепления торговых, экономических и инвестиционных связей. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.
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египет, брикс, мировая экономика
Политика, ЕГИПЕТ, БРИКС, Мировая экономика
В Египте отметили перспективы вступления страны в БРИКС
Минфин Египта: страна открыта к сотрудничеству во всех областях с членами БРИКС
ПЕКИН, 17 фев - ПРАЙМ. Для Египта вступление в объединение БРИКС открыло перспективы для развития страны и сотрудничества с другими странами, заявил министр финансов Египта Ахмед Кушук.
"Мы очень рады нашему вступлению в БРИКС и сотрудничеству во всех областях совместной работы, включая экономические и политические направления", - рассказал Кушук в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа.
Министр отметил, что членство Египта в БРИКС "открыло большие горизонты".
Кушук также подчеркнул важность БРИКС как форума для стран с развивающейся экономикой для обсуждения приоритетов и политики, а также координации усилий по обмену опытом в целях укрепления торговых, экономических и инвестиционных связей.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.
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