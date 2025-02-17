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Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России

Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России - 17.02.2025, ПРАЙМ

Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России

Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T12:34+0300

2025-02-17T12:34+0300

2025-02-17T12:38+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ в понедельник. "Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения", - сказал Решетников.

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