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Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России
Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России - 17.02.2025, ПРАЙМ
Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России
Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T12:34+0300
2025-02-17T12:38+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ в понедельник. "Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения", - сказал Решетников.
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россия
Экономика, РОССИЯ
12:34 17.02.2025 (обновлено: 12:38 17.02.2025)
 
Решетников заявил о первых признаках охлаждения в экономике России

Решетников: сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Россия – Алжир
ПМЭФ-2023. Россия – Алжир
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы прироста в ряде отраслей замедлились, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ в понедельник.
"Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения", - сказал Решетников.
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