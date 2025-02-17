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Минсельхоз отметил рост экспорта продовольствия в страны Персидского залива - 17.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250217/eksport-855002119.html
Минсельхоз отметил рост экспорта продовольствия в страны Персидского залива
Минсельхоз отметил рост экспорта продовольствия в страны Персидского залива - 17.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз отметил рост экспорта продовольствия в страны Персидского залива
Экспорт продовольствия из России в арабские страны Персидского залива постоянно растет, эти страны являются важнейшими партнерами России в торговле продуктами... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:46+0300
2025-02-17T15:46+0300
экономика
минсельхоз
оксана лут
россия
персидский залив
сельское хозяйство
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ДУБАЙ, 17 фев - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из России в арабские страны Персидского залива постоянно растет, эти страны являются важнейшими партнерами России в торговле продуктами питания, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Арабские страны Персидского залива являются крупнейшими партнерами России в торговле продуктами питания. У нас постоянно растет торговый оборот, и экспорт России в прошлом году составил более 3,7 миллиарда долларов", - заявила министр на открытии российской экспозиции на крупнейшей в регионе продовольственной выставки Gulfood 2025. "Основные продукты, которые поставляет Россия, это зерновая группа и подсолнечное масло. Сильно растут поставки халяльной продукции - птица, говядина, субпродукты из мяса. Рассматриваем увеличение поставок продуктов переработки зерновых", - отметила министр. Она также отметила, что Россия в десятый раз участвует в выставке Gulfood. "Мы начинали с восьми компаний, сейчас участвует 115 компаний из России - от крупных до малых и средних компаний с нишевыми продуктами", - подчеркнула она.
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минсельхоз, оксана лут, россия, персидский залив, сельское хозяйство
Экономика, Минсельхоз, Оксана Лут, РОССИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Сельское хозяйство
15:46 17.02.2025
 
Минсельхоз отметил рост экспорта продовольствия в страны Персидского залива

Минсельхоз: экспорт продовольствия из РФ в страны Персидского залива растет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области
Сбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ДУБАЙ, 17 фев - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из России в арабские страны Персидского залива постоянно растет, эти страны являются важнейшими партнерами России в торговле продуктами питания, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"Арабские страны Персидского залива являются крупнейшими партнерами России в торговле продуктами питания. У нас постоянно растет торговый оборот, и экспорт России в прошлом году составил более 3,7 миллиарда долларов", - заявила министр на открытии российской экспозиции на крупнейшей в регионе продовольственной выставки Gulfood 2025.
"Основные продукты, которые поставляет Россия, это зерновая группа и подсолнечное масло. Сильно растут поставки халяльной продукции - птица, говядина, субпродукты из мяса. Рассматриваем увеличение поставок продуктов переработки зерновых", - отметила министр.
Она также отметила, что Россия в десятый раз участвует в выставке Gulfood.
"Мы начинали с восьми компаний, сейчас участвует 115 компаний из России - от крупных до малых и средних компаний с нишевыми продуктами", - подчеркнула она.
Монголия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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15:03
 
ЭкономикаМинсельхозОксана ЛутРОССИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСельское хозяйство
 
 
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