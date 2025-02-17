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Глава МИД Нигерии рассказал о контактах с РФ в области атомной энергетики - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Нигерии рассказал о контактах с РФ в области атомной энергетики
Глава МИД Нигерии рассказал о контактах с РФ в области атомной энергетики - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Нигерии рассказал о контактах с РФ в области атомной энергетики
Нигерия обсуждает с Россией потенциальное сотрудничество в атомной энергетике и ряде других сфер, заявил РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T13:29+0300
2025-02-17T13:29+0300
энергетика
россия
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АДДИС-АБЕБА, 17 фев – ПРАЙМ. Нигерия обсуждает с Россией потенциальное сотрудничество в атомной энергетике и ряде других сфер, заявил РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар. "Мы обсуждаем возможности во многих сферах – в атомной энергетике, в добыче полезных ископаемых, обсуждаем инвестиции, сделанные еще во времена СССР, которые нужно продолжать... мы ждем Россию и надеемся, что она больше сосредоточится на Нигерии, а не на странах Сахеля (вышедших из ЭКОВАС Буркина-Фасо, Нигере и Мали - ред.)", - заявил Туггар на полях саммита Африканского союза. По его словам, Нигерия как председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) обеспокоена тем, что позиция ряда стран Сахеля противоречит "единству в регионе" и целям объединения. Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, "Росатом" реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль-Дабаа". ЭКОВАС было основано в 1975 году, когда 16 стран Западной Африки подписали Лагосское соглашение. Цель создания сообщества - способствование экономической интеграции этих стран. В конце января текущего года вступило в силу решение Буркина-Фасо, Нигера и Мали о выходе из ЭКОВАС, принятое годом ранее.
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россия, нигерия, мид
Энергетика, РОССИЯ, Нигерия, МИД
13:29 17.02.2025
 
Глава МИД Нигерии рассказал о контактах с РФ в области атомной энергетики

Глава МИД Туггар: Нигерия обсуждает с РФ сотрудничество в атомной энергетике

© Фото : Unsplash/Emmanuel IkwuegbuМужчина с флагом Нигерии
Мужчина с флагом Нигерии - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu
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АДДИС-АБЕБА, 17 фев – ПРАЙМ. Нигерия обсуждает с Россией потенциальное сотрудничество в атомной энергетике и ряде других сфер, заявил РИА Новости министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар.
"Мы обсуждаем возможности во многих сферах – в атомной энергетике, в добыче полезных ископаемых, обсуждаем инвестиции, сделанные еще во времена СССР, которые нужно продолжать... мы ждем Россию и надеемся, что она больше сосредоточится на Нигерии, а не на странах Сахеля (вышедших из ЭКОВАС Буркина-Фасо, Нигере и Мали - ред.)", - заявил Туггар на полях саммита Африканского союза.
По его словам, Нигерия как председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) обеспокоена тем, что позиция ряда стран Сахеля противоречит "единству в регионе" и целям объединения.
Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, "Росатом" реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль-Дабаа".
ЭКОВАС было основано в 1975 году, когда 16 стран Западной Африки подписали Лагосское соглашение. Цель создания сообщества - способствование экономической интеграции этих стран. В конце января текущего года вступило в силу решение Буркина-Фасо, Нигера и Мали о выходе из ЭКОВАС, принятое годом ранее.
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ЭнергетикаРОССИЯНигерияМИД
 
 
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