https://1prime.ru/20250217/er-rijad-854978283.html
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
2025-02-17T00:22+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854978283.jpg?1739740940
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант".
"Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа", - говорится в сообщении на сайте.
По информации газеты, встреча намечена на вторник.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, марк рубио
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рубио
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде
"Ъ": переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант".
"Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа", - говорится в сообщении на сайте.
По информации газеты, встреча намечена на вторник.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.