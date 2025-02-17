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Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде

Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде

Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

2025-02-17T00:22+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". "Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа", - говорится в сообщении на сайте. По информации газеты, встреча намечена на вторник. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

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россия, мировая экономика, сша, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, марк рубио